Innerkoreanisches Zeitung: Nordkorea muss bei Stillschweigen der UN über US-südkoreanische Übungen Recht auf Selbstverteidigung ausüben

Das Organ der pro-nordkoreanischen Koreanergemeinde in Japan hat Nordkoreas Recht auf Selbstverteidigung unterstrichen.



Nordkorea müsse dieses Recht ausüben, sollten die Vereinten Nationen über gegen das Land gerichtete gemeinsame Übungen Südkoreas und der USA weiter Stillschweigen bewahren.



Das schrieb der Chefredakteur der Zeitung „Choson Sinbo“, Kim Ji-young, heute in einem Artikel mit dem Titel „Provokateur sind die USA, Nordkorea ist Beschützer des Friedens“. Am heutigen Montag begannen Südkorea und die USA ihre gemeinsame Übung „Freedom Shield“.



Wenn die Kriegsübungen, ein deutlicher Ausdruck feindseliger Politik der USA gegenüber Nordkorea, nicht gestoppt würden und der UN-Sicherheitsrat darüber hinwegschaue, gebe es kein anderes Mittel zur Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts des Staates. Nordkorea müsse vom Recht zur Selbstverteidigung Gebrauch machen, um sich aus eigener Kraft zu schützen, hieß es.