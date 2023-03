Börse in Seoul nach drei Verlusttagen wieder im Plus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag nach drei Verlusttagen in Folge wieder im Plus schließen können.Der Kospi rückte um 0,67 Prozent auf 2.410,6 Zähler vor.Die Anleger verfolgten die Entwicklungen um den Kollaps der US-Bank SVP aufmerksam, da sie auf eine Drosselung des Tempos bei den Zinserhöhungen hofften, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Aufgrund der zügigen Reaktion der US-Regierung und der Fed werde kurzfristig keine Ausweitung erwartet, wurde Lee Kyung-min von Daeshin Securities von Yonhap zitiert.Doch übe der Fall Druck auf vielversprechende Firmen aus, die hoch verschuldet seien, fügte der Experte hinzu.