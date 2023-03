USA analysieren Nordkoreas jüngsten Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die USA analysieren zurzeit Nordkoreas Raketenstart vom Sonntag.Die USA warnten außerdem, es würde nicht akzeptiert, dass Nordkorea die Sicherheit untergrabe. Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montag an Bord der Air Force One gegenüber Reportern.Nordkorea hatte am Sonntag nach eigenen Angaben von einem U-Boot aus zwei Marschflugkörper getestet.Die USA würden nicht zulassen, dass irgendwelche Schritte Nordkoreas die Handlungen der USA für den Schutz der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel verhindern oder beeinträchtigen würden. Der Start würde noch untersucht, um festzustellen, welche Kapazitäten demonstriert wurden.Südkorea und die USA hatten am Montag ein Großmanöver begonnen.Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte, dass Washington mit seinen atlantischen Partnern kooperieren werde, um Nordkorea zur Verantwortung zu ziehen. Für dieses Ziel würden zusätzliche Methoden in Betracht gezogen, hieß es weiter.