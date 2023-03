Südkorea verabschiedet sich mit klarem Sieg über China aus Baseball-Turnier WBC

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich mit einem klaren Sieg aus dem internationalen Baseball-Turnier World Baseball Classic (WBC) verabschiedet.Südkorea bezwang am Montag im Spiel von Pool B China mit 22:2. Im Tokyo Dome in Japan gelang damit der höchste Sieg in der WBC-Geschichte. Außerdem wurden die meisten Runs in einem WBC-Spiel verbucht, das sind Läufe, die zu einem Punktgewinn führen.Das Spiel endete nach dem fünften Durchgang frühzeitig. Diese Turnierregel greift, wenn ein Team nach dem fünften Inning mehr als 15 Läufe Vorsprung hat.Südkorea scheidet nach zwei Siegen und zwei Niederlagen aus dem Turnier aus. In Pool B wurde die Mannschaft unter insgesamt fünf Teams Dritter hinter dem Gruppensieger Japan und Australien, die beide weiterkommen. Die Tschechische Republik wurde Vierter und China Fünfter.Wegen Australiens 8:3-Sieg über Tschechien war das Aus der südkoreanischen Mannschaft bereits vor dem Beginn der Partie gegen China besiegelt.Südkorea war mit einem überraschenden 7:8 gegen Australien am vergangenen Donnerstag schwach ins Turnier gestartet. Gegen Japan verlor das Team am folgenden Tag mit 4:13. Die Tschechen wurden am Sonntag mit 7:3 bezwungen.Südkorea konnte damit nach dem frühen Ausscheiden in den Jahren 2013 und 2017 beim dritten WBC-Turnier in Folge die Vorrunde nicht überstehen. 2006 war die Mannschaft ins Halbfinale gekommen, 2009 ins Finale.Das Team wird am heutigen Dienstag nach Südkorea zurückkehren.