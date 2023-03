Südkoreas Militär: Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen aufs Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute zwei ballistische Kurzstreckenraketen aufs Ostmeer abgefeuert.Laut dem Vereinigten Generalstab (JCS) entdeckte das südkoreanische Militär den Start im Gebiet Jangyon in der Provinz Süd-Hwanghae zwischen 7.41 und 7.51 Uhr.Von Jangyon aus hatte Nordkorea bislang offenbar noch keine ballistische Rakete abgefeuert.Der JCS teilte mit, dass das Militär seine Überwachung und Wachsamkeit in Vorbereitung auf mögliche weitere Starts verschärft und in enger Kooperation mit den Vereinigten Staaten eine volle Bereitschaft aufrechterhalte.Der Raketenstart erfolgte zwei Tage nachdem Nordkorea am Sonntag aus Protest gegen eine gemeinsame Übung Südkoreas und der USA zwei Marschflugkörper von einem U-Boot im Meer vor Sinpo in der Provinz Süd-Hamgyong aus abgefeuert hatte.Zuvor hatte Nordkorea am 9. März in der Nähe von Nampo sechs als CRBM (Close-range ballistic Missile) eingestufte ballistische Raketen abgeschossen. Der heutige Start ist Nordkoreas fünfte Provokation mit ballistischen Raketen in diesem Jahr.Nordkorea hatte bei einer von Machthaber Kim Jong-un geleiteten Sitzung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei am 11. März „wichtige praktische Maßnahmen für den offensiven Einsatz der Kriegsabschreckung“ beschlossen.