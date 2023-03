US-Denkfabrik rechnet mit Nordkoreas Provokation vor Yoons Japan-Besuch

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte laut einer US-Denkfabrik weitere Provokationen verüben.Nordkorea neige dazu, während gemeinsamer Militärübungen zwischen Südkorea und den USA erhebliche Provokationen zu verüben, schrieb Ellen Kim vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Nordkorea werde wahrscheinlich während der US-südkoreanischen Übung Freedom Shield verschiedene Arten von Waffentests durchführen, um seine Kriegsabschreckung zu demonstrieren.Laut dem Bericht besteht die Möglichkeit, dass Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete in einem normalen Winkel starten wird. Zur Begründung wurde die im Februar von Kim Yo-jung, der Schwester von Machthaber Kim Jong-un, ausgesprochene Warnung genannt, dass Nordkorea den Pazifik zu seinem „Schießstand“ machen könnte.Es sei möglich, dass Nordkorea vor dem geplanten Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol in Japan am 16. und 17. März eine schwere Provokation verüben werde, hieß es weiter.