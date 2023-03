Koreanische Konzernchefs reisen diese Woche nach Japan

Photo : YONHAP News

Viele koreanische Konzernchefs reisen während des Japan-Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol vom 16. bis 17. März ins Nachbarland.Eine offizielle Wirtschaftsdelegation wird jedoch nicht gebildet.Nach Angaben der Geschäftswelt und des Präsidialamtes am Montag koordiniert der südkoreanische Unternehmerverband Federation of Korean Industries (FKI) mit dem japanischen Verband Keidanren (Japan Business Federation) Pläne zur Durchführung eines Business Roundtable am 17. März in Japan.Der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, und der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, haben vor, an dem Treffen teilzunehmen. Wie verlautete, werde auch der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo, sehr wahrscheinlich dem Treffen beiwohnen.Es wird erwartet, dass bei der Zusammenkunft intensiv über einen Fonds diskutiert wird, den Unternehmen aus beiden Ländern laut Informationen im Zusammenhang mit Entschädigungen für koreanische Opfer der Zwangsarbeit unter japanischer Besatzung gemeinsam einrichten werden.Auch wird erwartet, dass kleine und mittlere Unternehmen nach Wegen zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen beiden Staaten suchen werden, die aufgrund der von Japan verhängten Exportrestriktionen für Halbleitermaterialien gegenüber Südkorea erheblich eingeschränkt war.Das Präsidialamt hatte am 9. März bekannt gegeben, dass Präsident Yoon auf Einladung der japanischen Regierung vom 16. bis 17. März nach Japan reisen und mit Premierminister Fumio Kishida zu einem Spitzentreffen zusammenkommen werde.