Kreuzfahrtschiffe kommen nach drei Jahren wieder nach Korea

Photo : YONHAP News

Nach einer dreijährigen Corona-bedingten Unterbrechung legen wieder Kreuzfahrtschiffe aus dem Ausland in Südkorea an.In den fünf Anlaufhäfen im Land (Sokcho, Busan, Jeju, Incheon und Yeosu) herrscht wieder mehr Betrieb. Nach der Verhängung der Einfahrtbeschränkungen im Februar 2020 war es dort sehr ruhig geworden.Der Beginn für die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten wurde am Montag am Hafen von Sokcho in der Provinz Gangwon gemacht. Die Amadea, ein Kreuzfahrtschiff mit einer Verdrängung von 29.000 Tonnen des deutschen Reiseveranstalters Phoenix Reisen, lief um 7.10 Uhr mit etwa 500 Passagieren und 300 Besatzungsmitgliedern an Bord in den Ostküstenhafen ein.Es war die erste Einfahrt eines Kreuzfahrtschiffs aus dem Ausland mit Passagieren an Bord in Südkorea seit der Einführung der Beschränkungen für die Hafeneinfahrt im Februar 2020.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei, die Provinz Gangwon, die Stadt Sokcho und die Gangwon Tourismusorganisation hielten eine Begrüßungsveranstaltung im Internationalen Kreuzfahrtterminal ab.Ein deutsches Ehepaar mit Nachnamen Langer, das zuerst an Land ging, sagte, dass beide beim ersten Besuch vor 20 Jahren viel Traditionelles gesehen und nun eine Entwicklung festgestellt hätten. Sie freuten sich auf eine unbeschwerte Reise, weil die Corona-Pandemie zu Ende gegangen sei, die das Reisen erschwert habe.In diesem Jahr werden voraussichtlich 160 Kreuzfahrtschiffe in Südkoreas Häfen einfahren.Am Mittwoch soll die Amadea im Hafen von Busan ankommen.Am 7. April wird die Mein Schiff 5, ein Kreuzfahrtschiff des deutschen Anbieters TUI mit einer Verdrängung von 99.000 Tonnen, mit 2.800 Fahrgästen an Bord am Kreuzfahrtterminal des Hafens von Incheon erwartet.Zuvor wird die Europa 2, ein Kreuzfahrtschiff der deutschen Reederei Hapaq-Lloyd mit einer Verdrängung von 43.000 Tonnen am 19. März in Incheon erwartet.