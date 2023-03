Yoon ordnet Nachprüfung von Gesetzentwurf zur Flexibilisierung der Arbeitszeit an

Photo : YONHAP News

Öffentliche Bedenken über eine längere Wochenarbeitszeit haben Präsident Yoon Suk Yeol dazu veranlasst, eine Nachprüfung der geplanten Änderung der maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden zu fordern.Wie die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, am Dienstag mitteilte, habe Yoon die Nachprüfung eines Gesetzentwurfs zur Erweiterung der Wahlmöglichkeiten von Arbeitnehmern in Bezug auf die Arbeitszeit und deren Flexibilisierung angeordnet. Die Gesetzgebung hatte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am 6. März angekündigt.Laut Kim forderte Yoon, während des Ankündigungszeitraums verschiedenen Meinungen von Arbeitnehmern, insbesondere als „MZ Generation“ bezeichneten jungen Menschen, zuzuhören und notwendige Ergänzungen hinsichtlich des Inhalts des Entwurfs und der Kommunikation mit den Bürgern zu überprüfen.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte, die Regierung werde ihre Aufmerksamkeit darauf richten, was zu ergänzen sei, und zusätzliche Umfragen durchführen.Ein anderer Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte KBS gegenüber telefonisch, dass die Arbeitswelt in der Flexibilisierung der Arbeitszeit entgegen deren ursprünglichen Zweck eine Förderung einer 65-Stunden-Woche und von langen Arbeitsstunden sehen wolle. Der Präsident habe gemeint, dass die Kommunikation verstärkt werden und Ergänzungen des Gesetzentwurfs überprüft werden sollten, wenn gute Meinungen eingeholt werden.