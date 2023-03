Preise in Unterhaltungs- und Kulturbranche so kräftig wie seit 14 Jahren nicht mehr gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Preise in der Unterhaltungs- und Kulturbranche sind so kräftig wie seit 14 Jahren nicht mehr gestiegen.Grund seien die gestiegene Reisenachfrage so wie die stärkere Nutzung von OTT-Diensten, teilte die Statistische Behörde am Dienstag mit.Der entsprechende Preisindex habe im Februar um 4,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 105,86 zugelegt. Es sei der kräftigste Jahreszuwachs seit Dezember 2008 gewesen, damals wurde ein Anstieg um 4,6 Prozent verbucht.Auch die erhöhte Nachfrage nach Gruppenreisen habe die Preise steigen lassen. Die Kosten für eine Auslandsreise seien im letzten Monat um 13,3 Prozent gestiegen, für Inlandsreisen hätten die Verbraucher 4,1 Prozent mehr ausgeben müssen als im Vorjahresmonat.Die Gebühren für OTT-Plattformen wie Netflix, Watcha und Wavve sowie für Spieleportale seien um 3,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat gestiegen.Auch Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Camping sowie Sportartikel hätten sich verteuert, hieß es weiter.