Präsidialamt macht Besuchsprogramm von Präsident Yoon in Japan bekannt

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat das Besuchsprogramm von Präsident Yoon Suk Yeol in Japan vom 16. bis 17. März bekannt gemacht.Das Besuchsprogramm präsentierte der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han am Dienstagnachmittag vor der Presse im Büro des Präsidenten. Der Besuch stelle die Wiederaufnahme der seit zwölf Jahren ausgesetzten bilateralen Spitzenbesuche dar und werde zu einem wichtigen Meilenstein für eine Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen, sagte er.Der erste Termin wird eine Mittagsrunde mit Landsleuten am Donnerstag sein. Im Anschluss sind ein Spitzentreffen und ein Dinner mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida geplant.Yoon und Kishida werden über Maßnahmen zur Normalisierung der Beziehungen, einschließlich der Umsetzung des Entschädigungsplans für frühere Zwangsarbeiter, diskutieren. Zugleich werden sie voraussichtlich darüber sprechen, wie politische Schranken wie Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea aufgehoben und die wirtschaftliche Kooperation vertieft werden können.Es wird erwartet, dass auch anstehende Angelegenheiten, darunter die Normalisierung des bilateralen Abkommens zum Austausch von Militärinformationen GSOMIA, thematisiert werden.Letzte Woche hatten japanischen Medien berichtet, dass die südkoreanische Regierung beschlossen habe, das GSOMIA-Abkommen zu normalisieren. Daraufhin hatte das Verteidigungsministerium in Seoul mitgeteilt, dass es die Angelegenheit abhängig von Fortschritten in den bilateralen Beziehungen überprüfen wolle.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte, das GSOMIA-Abkommen erfülle seinen Zweck gut. In formeller Hinsicht liefen die Dinge jedoch im Zuge der Unterbrechung und Aufschiebung durch die Vorgängerregierung nicht reibungslos. Sollten sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan verbessern, werde die GSOMIA-Frage auf natürliche Weise gelöst.Am Freitag wird Yoon mit Vertretern aus Politik und der Beamtenschaft zusammentreffen, die der Koreanisch-Japanischen Parlamentarierunion und dem bilateralen Kooperationsausschuss angehören. Er wird auch an einem Business Roundtable zwischen Unternehmern aus beiden Ländern teilnehmen.Nach einem Vortrag vor japanischen und koreanischen Studenten wird Yoon am späten Nachmittag den Heimflug antreten.Yoon wird von seiner Gattin Kim Keon-hee begleitet.