Präsidialamt: Yoon entschlossen für Übernahme des Geistes der 18.-Mai-Demokratiebwegung

Photo : YONHAP News

Die Position von Präsident Yoon Suk Yeol, den Geist der 18.-Mai-Demokratiebewegung zu übernehmen, bleibt laut dem Präsidialamt unerschütterlich.Das sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes am Dienstag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch.Damit reagierte er auf eine am Wochenende gemachte Äußerung von Kim Jae-won, einem Vorstandsmitglied der regierenden Partei Macht des Volks, dass die Aufnahme des 18.-Mai-Geistes in die Präambel der Verfassung nicht möglich sei.Yoon war am Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung im letzten Jahr zu einer Zeremonie nach Gwangju gereist. In seiner Rede hatte er versprochen, den Mai-Geist "felsenfest" zu schützen.Als Präsidentschaftskandidat hatte er mehrmals die Position geäußert, dass er eine Aufnahme des 18.-Mai-Geistes in die Präambel der Verfassung befürworte.Yoon hatte auch betont, dass für eine dahingehende Verfassungsänderung ein öffentlicher Konsens und Diskussionen der Nationalversammlung erforderlich seien.