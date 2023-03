Führungspersonal der US-Marineinfanterie kommt vom Festland und aus Japan zu Besuch nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Führungen von auf dem US-Festland und in Japan stationierten Einheiten der US-Marineinfanterie sind zur Teilnahme an der gemeinsamen Übung „Freedom Shield“ nach Südkorea gekommen.Nach Angaben des Indopazifik-Kommandos der USA am Dienstag nehmen Marineinfanteristen von der III Marine Expeditionary Force (MEF) in Okinawa und von der 1. Marinedivision der I MEF an der Übung Freedom Shield vom 13. bis 23. März und der gemeinsamen Übung Ssangyong mit der südkoreanischen Marineinfanterie teil.Auch Spitzenpersonal der 1. Marinedivision aus Oceanside, Kalifornien, werde an der Übung teilnehmen. Es sei das erste Mal seit über 15 Jahren, dass ihr Kommando auf die koreanische Halbinsel reise, hieß es weiter.Die US-Marineinfanterie nutzte mehrere Transportmittel zur Teilnahme an der Übung in Südkorea, darunter das Transportflugzeug vom Typ KC-130J der Marineinfanterie und das Hochgeschwindigkeits-Transportschiff USNS Guam (T-HST-1) der Marine.Die Marineinfanterien Südkoreas und der USA hatten vereinbart, die seit 2018 unterbrochene gemeinsame Landungsübung Ssangyong auf Divisionsebene wieder aufzunehmen und in Verbindung mit dem diesjährigen Freedom Shield abzuhalten.