Photo : YONHAP News

Sorgen vor den Folgen des Kollapses der amerikanischen SVB-Bank haben am Dienstag den Kospi-Index in Südkorea sinken lassen.Die Hauptbörse verlor 2,56 Prozent und beendete den Handel bei einem Stand von 2.348,97 Zählern.Die Kursverluste in den USA und Europa schienen nachträglich Ängste im koreanischen Markt geschürt zu haben, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.