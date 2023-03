KCNA: Nordkorea feuerte am Dienstag zwei Boden-Boden-Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwei Boden-Boden-Raketen abgefeuert.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA teilte am Mittwoch mit, dass eine Raketeneinheit der nordkoreanischen Volksarmee die Raketen "in einem System der mittleren Reichweite" von Jangyon in der Provinz Süd-Hwanghae aus gestartet habe.Die Raketen seien bei der Schießübung zu Demonstrationszwecken 611,4 Kilometer weit geflogen und hätten ihr Ziel auf einer Insel vor der Küste der Stadt Chongjin in der Provinz Nord-Hamgyong genau getroffen.Der Chef der Raketeneinheit wurde mit den Worten zitiert, dass der Norden den Feind "ganz gewiss auslöschen" würde. Die Einheit würde ihre Pflichten jederzeit vollständig erfüllen, indem die Angriffsübungen verstärkt würden, hieß es weiter.Südkoreas Streitkräfte hatten am Dienstag bekannt gegeben, dass der Norden zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert habe. Die Geschosse hätten eine Distanz von 620 Kilometern überbrückt.Südkorea und die USA hatten am Montag ihr Großmanöver "Feedom Shield" begonnen.