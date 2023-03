Zahl der Erwerbstätigen steigt im Februar um 312.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Februar so schwach gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Februar 27,71 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 312.000 mehr als ein Jahr zuvor, was dem geringsten Zuwachs seit Februar 2021 entspricht.Bei Menschen ab 60 Jahren wurde ein Zuwachs um 413.000 verbucht, in den restlichen Altersgruppen ein Rückgang von 101.000.Bei Menschen unter 30 Jahren wurde zudem der kräftigste Rückgang seit Februar 2021 festgestellt.Die Behörde nannte als Grund einen Basiseffekt des starken Anstiegs im Februar letzten Jahres und den Wandel der Bevölkerungsstruktur. Einer der Gründe für diesen Wandel sei die Alterung der Bevölkerung.Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren kletterte um 0,5 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,1 Prozent. Das stellt den höchsten Februarstand seit der Erstellung der monatlichen Statistiken im Juli 1982 dar.Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Das ist ein neuer Februarrekord seit der Reform der Statistik im Juni 1999.