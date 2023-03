Chefdiplomaten Südkoreas und Polens sprechen über Verteidigungszusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und Polens haben über die Verteidigungszusammenarbeit gesprochen.Auch über die Kernkraft und regionale Fragen hätten Minister Park Jin und sein Amtskollege Zbigniew Rau sich am Dienstag in Seoul ausgetauscht, gab das südkoreanische Außenministerium bekannt.Sie hätten Erfolge nach dem Spitzentreffen im Juni letzten Jahres bei der Verteidigungszusammenarbeit festgestellt und vereinbart, sich für weitere Folgemaßnahmen einzusetzen.Polen hatte angesichts Sicherheitsbedenken nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine seine Zusammenarbeit mit Südkorea im Rüstungssektor ausgebaut.Mit Südkorea schloss Polen Großaufträge über den Kauf von Panzern, selbstfahrenden Haubitzen, Raketenwerfern und Kampfflugzeugen ab.Südkoreas Außenminister habe auch Fortschritte bei Polens Projekt für den Bau eines Atomkraftwerks angesprochen, nachdem beide Länder einen entsprechenden Vorvertrag unterzeichnet hatten. Park habe eine enge Zusammenarbeit vorgeschlagen, um eine reibungslose Umsetzung von Folgemaßnahmen sicherzustellen.Auch die Situation auf der koreanischen Halbinsel und in der Ukraine sei bei dem Treffen erörtert worden. Beide Minister seien sich darin einig gewesen, dass der Frieden in der Ukraine wiederhergestellt werden müsse. Zudem wollten beide Staaten später für den Wiederaufbau und die Erholung der kriegsgeschädigten Ukraine kooperieren, hieß es weiter.