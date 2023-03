USA begrüßen Einigung Südkoreas und Japans auf Spitzentreffen

Photo : YONHAP News

Die USA haben die Einigung Südkoreas und Japans auf ein Spitzentreffen begrüßt.Dies sei ein sichtbarer Ausdruck ihrer Anstrengungen für Fortschritte in den bilateralen Beziehungen, sagte Außenamtssprecher Ned Price am Dienstag bei einer telefonischen Pressekonferenz in Washington.Der Sprecher war mit der Bemerkung auf die Bekanntgabe eingegangen, dass der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch und Spitzentreffen mit Ministerpräsident Fumio Kishida in Tokio eintreffen werde.Die USA würden Südkorea und Japan dazu ermutigen, den Ausbau ihrer Beziehungen fortzusetzen. Dies sei auch im Zusammenhang mit der trilateralen Partnerschaft der beiden Staaten mit den USA wichtig.In mancher Hinsicht könne im Rahmen einer Partnerschaft der drei Staaten Herausforderungen im Indopazifik und darüber hinaus besser begegnet werden, fügte der Sprecher hinzu.