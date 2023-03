Staatsanwaltschaft weitet Kooperation mit dem Ausland für Fahndung nach Terra-Gründer Kwon aus

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat beschlossen, für die Fahndung nach Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs und Hauptverdächtiger im Fall des Crashs der Kryptowährung Terra/Luna, die Kooperation mit dem Ausland auszuweiten.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Süd teilte am Dienstag bei einem Treffen mit der Presse mit, dass sie in Kooperation mit verschiedenen Ländern, einschließlich Serbiens, Kwon und weitere Beteiligte verfolge.Dan Sung-han, Leiter des gemeinsamen Ermittlungsteams für Finanzkriminalität und Kriminalität mit Wertpapieren der Bezirksstaatsanwaltschaft, reiste im Februar nach Serbien. Er bat die dortige Staatsanwaltschaft, die Polizei und das Justizministerium um deren Kooperation bei den Ermittlungen.Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hatte jüngst eine Klage gegen Kwon beschlossen. Zu deren Ermittlungen äußerte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft, mit der Kommission in der Angelegenheit einer Meinung zu sein. Die SEC habe den Wertpapiercharakter von Luna Coin anerkannt und es als Betrug eingestuft, dass Kwon Investoren damit belogen habe, dass die Kryptowährung für Zahlungen im elektronischen Handel genutzt werden könne.