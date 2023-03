„Whale“ von Cheon Myeong-kwan auf Longlist für International Booker Prize

Photo : YONHAP News

Der Roman „Whale“ (Der Wal) des südkoreanischen Schriftstellers Cheon Myeong-kwan ist für den Literaturpreis International Booker Prize nominiert worden.Auf der Website des Preises wurde am Dienstag (Ortszeit) eine Longlist mit 13 Titeln für den International Booker Prize 2023 veröffentlicht, darunter Cheons „Whale“. Der Roman aus dem Jahr 2004 wurde von Kim Chi-young ins Englische übersetzt.Die Jury bezeichnete das Werk als Abenteuer-Satire, die ein neues Licht auf die Veränderungen werfe, die Korea bei seinem raschen Übergang von der vormodernen zur postmodernen Gesellschaft erlebt habe.Der Booker Prize gilt als einer der drei größten Literaturpreise der Welt, zu denen auch der Literaturnobelpreis und der französische Prix Goncourt zählen. Der Internationale Booker Prize wurde 2005 ins Leben gerufen, um herausragende Werke aus dem nicht-englischsprachigen Raum zu ehren, die ins Englische übersetzt wurden.Die Shortlist mit sechs Titeln wird am 18. April veröffentlicht. Der Preisträger wird bei der Preisverleihung am 23. Mai in London bekannt gegeben.Im Oktober 2022 erschien "Der Wal" im Verlag Weissbooks in deutscher Übersetzung.