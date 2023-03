Ab kommendem Montag keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mehr

Photo : YONHAP News

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Südkorea wird am 20. März wegfallen.Die Entscheidung gab Vizeinnenminister Han Chang-seob heute bei einem Treffen des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen bekannt.Das Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird damit 29 Monate nach ihrer Beschließung durch die Zentralregierung im Oktober 2020 aufgehoben.Personen, die in den Spitzenzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, Hochrisikogruppen und Menschen mit Symptomen werde aber weiterhin dringend empfohlen, Masken zu tragen, fügte Han hinzu.Für Apotheken, die sich in großen Supermärkten und Bahnhöfen befinden, wird ebenfalls ab dem 20. März keine Maskenpflicht mehr gelten.In allgemeinen Apotheken wird dagegen die Maskenpflicht fortbestehen.