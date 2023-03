Auseinandersetzungen zwischen Parteien über Entschädigungsplan für Zwangsarbeiter

Photo : KBS News

Vor dem anstehenden koreanisch-japanischen Spitzentreffen sind die Regierungspartei und das Oppositionslager in Südkorea in heftige Auseinandersetzungen geraten.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) kritisierte, dass der parlamentarische Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung am Montag eine Resolution zur Forderung nach der Zurücknahme des Entschädigungsplans der Regierung für Opfer der Zwangsmobilisierung während der japanischen Kolonialherrschaft verabschiedet hatte. Damit seien die Bemühungen der Regierung um die Verbesserung der Beziehungen mit Japan gestört worden, hieß es.Die PPP behauptete, dass der Regierungsplan die einzige Möglichkeit sei, um die Diplomatie zwischen Südkorea und Japan zu normalisieren und gleichzeitig die Urteile des Obersten Gerichtshofs zu respektieren. Auch die internationale Gemeinschaft erkenne dies an.Die Minjoo-Partei Koreas wiederholte dagegen ihre Forderung, den Entschädigungsplan der Regierung zurückzuziehen. Infolge der von Unfähigkeit geprägten Diplomatie der Regierung von Yoon Suk Yeol sinke das Prestige des Landes unendlich, hieß es.Die führende Oppositionspartei unterbreitete vier Forderungen in Bezug auf das koreanisch-japanische Spitzentreffen, darunter die Verschiebung der Normalisierung des Abkommens zum Austausch von Militärinformationen GSOMIA bis zur Aufhebung von Japans Exportrestriktionen. Dazu zählen auch die Zurücknahme von Japans Plans zur Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima und der Stopp von Japans Gebietsanspruch auf Dokdo.Die Abgeordnete Kang Eun-mi von der Gerechtigkeitspartei schlug unterdessen ein Referendum über den Regierungsvorschlag für die Frage der Zwangsmobilisierung vor. Sollte sich die Regierung dies nicht zutrauen, müsse sie den Plan sofort aufgeben, forderte sie.