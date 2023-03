Präsidialamt: Keine gemeinsame Erklärung nach Yoon-Kishida-Treffen geplant

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida werden zwar im Anschluss an ihr anstehendes Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz geben, jedoch keine gemeinsame Erklärung abgeben.Das teilte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes in Seoul am Mittwoch vor der Presse mit.In den letzten zehn Jahren seien die koreanisch-japanischen Beziehungen stets angespannt und unangenehm gewesen. Die Zeit sei zu knapp, um beim ersten Spitzentreffen danach die bisherigen Positionen bearbeiten und eine ausgeklügelte Formulierung wählen zu können, hieß es.Nach weiteren Angaben werden Yoon und Kishida im Anschluss an ihr Gespräch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz auftreten und über die Gesprächsergebnisse berichten.Der Beamte erläuterte, dass man anlässlich des anstehenden Spitzentreffens ein Vorbereitungskomitee gründen könne, um eine gemeinsame Erklärung mit gutem Erfolg vorbereiten und bei der nächsten Gelegenheit veröffentlichen zu können.