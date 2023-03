Yoon präsentiert Plan für Halbleiter-Cluster in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Pläne präsentiert, um in der Hauptstadtregion den weltgrößten Cluster für hochmoderne Systemhalbleiter zu schaffen und 14 hochmoderne Industriekomplexe in anderen Regionen zu errichten.Entsprechende Pläne gab Yoon bekannt, als er heute eine Notfallsitzung zu Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger leitete.Spitzenindustrien seien der wichtigste Wachstumsmotor und zugleich ein strategisches Vermögen für die Sicherheit. Sie stünden auch in einem direkten Zusammenhang mit Arbeitsplätzen und dem Lebensunterhalt der Bürger, sagte er.Das wirtschaftliche Gefechtsfeld weite sich von Halbleitern auf sämtliche Spitzenindustrien, darunter Batterien und Zukunftsautos, aus. Jedes Land wolle keine Gelegenheit für massive Subventionen und steuerliche Begünstigungen auslassen, um Produktionsanlagen der Spitzenindustrien ins Land zu holen, hieß es weiter.Yoon kündigte an, auf der Grudlage privater Investitionen in Höhe von 300 Billionen Won (230 Milliarden Dollar) den weltgrößten Cluster für hochmoderne Systemhalbleiter in der Hauptstadtregion zu schaffen. Dabei würden die vorhandenen Produktionskomplexe für Speicherchips, über 150 in- und ausländische Unternehmen in den Bereichen Teile, Material und Ausrüstung sowie der Fabless Valley in Pangyo miteinander in Verbindung gebracht.Er versprach auch, 14 neue hochmoderne Industriekomplexe außerhalb der Hauptstadtregion zu bauen, um Spitzenindustrien wie Weltraum, Zukunftsautos und Wasserstoff zu fördern. Er betonte, dass die Entwicklung von Spitzenindustrien auch mit einer ausgewogenen regionalen Entwicklung unmittelbar zusammenhänge.