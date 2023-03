Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat sich am Mittwoch erholt präsentiert.Am Dienstag hatte der Kospi wegen der Sorgen nach dem Kollaps der amerikanischen Bank SVB deutlich verloren, konnte heute aber um 1,31 Prozent auf 2.379,72 Zähler vorrücken.Am Dienstag hatte auch die US-Börse zulegen können. Die Verbraucherpreise in den USA waren im Februar um 0,4 Prozent gestiegen. Dies deckte sich mit den Prognosen, wonach die Notenbank Fed ihre Zinsen in der kommenden Woche um 0,25 Prozentpunkte anheben werde.