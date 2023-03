Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte unidentifizierte Rakete aufs Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea eine unidentifizierte Raketen aufs Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Streitkräfte untersuchten nach eigenen Angaben zurzeit die Details der Rakete.Nordkorea verübte damit zum sechsten Mal in diesem Jahr eine Provokation mit Raketen. Vor zwei Tagen hatte Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen vom Gebiet Jangyon in der Provinz Süd-Hwanghae aus abgefeuert.Präsident Yoon Suk Yeol wird heute zu einem zweitägigen Besuch nach Japan reisen. Ebenfalls heute ist ein Spitzengespräch mit Ministerpräsident Fumio Kishida in Tokio geplant. Dabei wird voraussichtlich auch die atomare Bedrohung und Raketenbedrohung durch Nordkorea thematisiert.Südkorea und die USA halten außerdem zurzeit ihr Manöver "Freedom Shield" ab.