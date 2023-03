Präsident Yoon besucht für Spitzentreffen mit Japans Premier Kishida Tokio

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird heute für ein Spitzengespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida nach Tokio reisen.Es wird der erste Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in Japan seit rund vier Jahren sein. Zuletzt war Yoons Amtsvorgänger Moon Jae-in im Juni 2019 für die Teilnahme am G20-Gipfel im Nachbarland.Auch wird damit erstmals seit 12 Jahren wieder die sogenannte "Shuttle Diplomatie" fortgesetzt, gemeint sind gegenseitige Besuche für Gipfelgespräche. Zuletzt war es im Dezember 2011 zu einem solchen Treffen gekommen, als der frühere Präsident Lee Myung-bak im Jahr 2011 für ein Spitzengespräch mit dem damaligen Premier Yoshihiko Noda in Japan war.Yoon und Kishida wollen offenbar über eine Normalisierung der abgekühlten Beziehungen sprechen. Auch Folgemaßnahmen zu Seouls Lösungsvorschlag in der Zwangsarbeiter-Frage werden voraussichtlich erörtert. Japans Exportbeschränkungen und ein Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit werden voraussichtlich ebenfalls angesprochen.Auch die Wiederherstellung des Geheimdienstabkommens GSOMIA oder General Security of Military Information Agreement über den Austausch geheimdienstlicher Informationen wird offenbar ein Thema sein.Am ersten Besuchstag wird Yoon mit koreanischen Einwohnern in Japan zu einem Mittagessen zusammenkommen. Im Anschluss sind ein Spitzengespräch mit Kishida sowie ein Dinner geplant.Im Anschluss an das Gipfeltreffen ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Eine gemeinsame Erklärung soll es hingegen nicht geben.