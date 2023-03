Hoher Beamter des US-Außenministeriums kommt für Gespräche über Energiesicherheit nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des US-Außenministeriums wird für Gespräche über die Energiesicherheit und saubere Energien Südkorea besuchen.Wie das Ministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab, werde Unterabteilungsleiter Geoffrey Pyatt von Donnerstag bis Samstag für Gespräche in Seoul sein.Mit dem Besuch wolle er die Zusammenarbeit im öffentlichen und privaten Sektor für die Energiewende voranbringen und die Zusammenarbeit bei der globalen Energiesicherheit stärken.Pyatt wird außerdem Co-Vorsitzender des neunten US-südkoreanischen Dialogs für Energiesicherheit sein. Dabei handelt es sich um Gespräche mit Beamten des südkoreanischen Außenministeriums. Darüber hinaus wird der US-Beamte mit Vertretern südkoreanischer Unternehmen an einem Runden Tisch zu Technologien für saubere Energien teilnehmen.