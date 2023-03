Südkoreas Marine beteiligt sich an US-geführter multinationaler Anti-U-Boot-Übung

Photo : YONHAP News

Südkoreas Marine beteiligt sich an einer US-geführten multinationalen Anti-U-Boot-Übung vor der Pazifikinsel Guam.Die Marine teilte am Mittwoch mit, zwei Aufklärungsflugzeuge vom Typ P-3 und 40 Seeleute zur Teilnahme am Manöver Sea Dragon 23 geschickt zu haben.Die Übung begann am Mittwoch und wird bis Ende des Monats stattfinden.Die internationale Übung wird seit 2014 abgehalten, deren Leitung hat die Siebte Flotte. Dabei handelt es sich um die zahlenmäßig größte im Ausland stationierte Flotte der US-Navy. Südkorea hatte sich im Jahr 2020 erstmals an dem Manöver beteiligt.Die weiteren Teilnehmerländer sind Indien, Kanada und Japan.Nordkorea hatte am Sonntag von einem U-Boot aus Marschflugkörper abgefeuert.