Vor Yoons Japan-Besuch: Wachsender Widerstand in Südkorea gegen Entschädigungsplan

Photo : YONHAP News

Vor dem koreanisch-japanischen Spitzentreffen wird in Südkorea Kritik am diplomatischen Kurs der Regierung gegenüber Japan lauter.Vor dem Japan-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol gaben progressiv gesinnte zivilgesellschaftliche Organisationen am Mittwoch in Seoul eine Pressekonferenz. Sie forderten von der Regierung, Japan mit Zuversicht zu einer Entschuldigung und Entschädigungen für Opfer der Zwangsmobilisierung während der Kolonialherrschaft aufzufordern.Die Koreanische Geschichtsgesellschaft und weitere Organisationen und Gesellschaften, die sich mit der Geschichte befassen, veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung. Sie kritisierten darin den Regierungsplan zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter dafür, den reuelosen Tätern einen Ablassbrief gewährt und ein Urteil der Judikative annulliert zu haben.Zuvor hatten etwa 50 Professoren an der Seoul Nationaluniversität am Dienstag verlangt, den Entschädigungsplan der Regierung zurückzunehmen, der Entschädigungen durch Dritte, anstelle der verantwortlichen japanischen Unternehmen, vorsieht.Die Regierung will laut Einschätzungen in Südkorea angesichts einer ablehnenden öffentlichen Meinung die Flucht nach vorne antreten. Sie betont, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten und ein gemeinsames Vorgehen gegen Nordkoreas Atomwaffen beim anstehenden Spitzentreffen oben auf der Tagesordnung stünden.Die Zwangsmobilisierung werde kein Streitgegenstand mehr sein, weil bereits eine Lösung vorliege, hieß es.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte, Südkorea und Japan würden in den nächsten vier Jahren oder länger in vielen Bereichen strategische Kooperationsbeziehungen unterhalten.