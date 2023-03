US-amerikanische und deutsche Behörden schalten Geldwäschedienst ChipMixer ab

Photo : YONHAP News

Ein Dienst für Geldwäsche mit von Nordkorea und kriminellen Banden gestohlenen Kryptowährungen ist von Behörden der USA und Deutschlands abgeschaltet worden.Das US-Justizministerium gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, die Kryptowährungsplattform ChipMixer abgeschaltet zu haben. Die Plattform habe seit 2017 bis in die jüngste Zeit Dienstleistungen zum Waschen von Kryptowährungen im Wert von drei Milliarden Dollar angeboten.Das Ressort habe gemeinsam mit der zuständigen deutschen Behörde Domains und Server von ChipMixer sowie mehr als 46 Millionen Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt, hieß es.Minh Quốc Nguyễn, ein Betreiber von ChipMixer aus Hanoi, Vietnam, sei wegen der Geldwäsche, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und des Identitätsdiebstahls angeklagt worden. Er könne zu einer Haftstrafe von bis zu 40 Jahren verurteilt werden, sollten sich die Verdachtsmomente gegen ihn bestätigen, hieß es weiter.Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden bei ChipMixer über 700 Millionen Dollar in Bitcoin gewaschen. Dazu zählt auch Beute der mit Nordkorea verbundenen Hackergruppen Lazarus und ATP38 aus dem Raub beim Blockchain-Spiel Axie Infinity im Jahr 2022 und aus dem Hack der Horizon-Brücke des Blockchain-Unternehmens Harmony im Jahr 2020.