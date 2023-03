Hybe-Vorsitzender Bang spricht von Krisengefühl des K-Pop

Photo : YONHAP News

Bang Si-hyuk, Vorsitzender von Hybe, dem Unterhaltungsunternehmen hinter den globalen Superstars BTS, hat eine Warnung in Bezug auf die koreanische Popmusik ausgesprochen.Es sei an der Zeit, eher ein Krisengefühl zu haben, als sich mit den stolzen Errungenschaften zufriedenzugeben, sagte Bang am Mittwoch auf einem Forum in Seoul, das von der Journalistenvereinigung Kwanhun Club veranstaltet wurde.Er wies auf die Notwendigkeit hin, globale Unterhaltungsunternehmen in Südkorea zu fördern. Es sei derzeit wichtig, dass im Bereich des K-Pop zur Überwindung der aktuellen Situation globale Unterhaltungsunternehmen entstehen und eine Rolle spielen würden, so wie Samsung auf dem globalen Halbleitermarkt und Hyundai auf dem globalen Automobilmarkt agierten.Das Nichtvorhandensein von herausragenden globalen Unterhaltungsunternehmen führe unvermeidlich zu Sorgen über die industrielle Stärke, sich auf Ungewissheiten in der Zukunft vorzubereiten, fügte Bang hinzu.Bang hatte 2005 Big Hit Entertainment, den Vorgänger von Hybe, gegründet und 2013 BTS debütieren lassen. Als die Boyband zu Weltstars aufstieg, hat Hybe neben Big Hit Music mit Belift Lab (vertritt Enhypen), Source Music (Le Sserafim), Pledis Entertainment (Seventeen), KOZ (Zico) und ADOR (NewJeans) einen Verbund mehrerer Plattenverlage geschaffen.