Yoon: Lösung der Frage der Zwangsrekrutierung für Bürger beschlossen, Japan am Zug

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Lösung für die Frage der Zwangsrekrutierung während der japanischen Kolonialherrschaft als Entscheidung der südkoreanischen Regierung für die Bürger bezeichnet und Japan zum Handeln aufgefordert.Entsprechendes äußerte Yoon in einem Interview mit japanischen Medien, das die Zeitungen „Asahi Shimbun“, „Mainichi Shimbun“ und „Nihon Keizai Shimbun“ heute veröffentlichten.Zum am 6. März präsentierten Entschädigungsplan der Regierung für Opfer der Zwangsarbeit äußerte Yoon, dies sei das Resultat der Bemühungen darum, sowohl die Vereinbarungen bei der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Japan im Jahr 1965 als auch die Urteile des Obersten Gerichtshofs Südkoreas zugunsten der Opfer 2018 zu berücksichtigen.Beide Länder müssten sich gemeinsam bemühen, um Konflikte und Feindseligkeiten zu überwinden und ein Fenster historischer Chancen für die Zukunft zu öffnen, sagte er. Er forderte dabei Japan zu Anstrengungen für eine Lösung der Frage der Zwangsrekrutierung auf.In Bezug auf Japans Exportbeschränkungen gegenüber Südkorea äußerte Yoon die Erwartung, dass durch die Wiederaufnahme des seit drei Jahren ausgesetzten bilateralen politischen Dialogs so bald wie möglich eine vernünftige Lösung gefunden werde.