Opfer der Zwangsarbeit reichen Klage zur Eintreibung von Mitsubishis Vermögen in Korea ein

Photo : YONHAP News

Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft, die erfolgreich gegen Mitsubishi Heavy Industries geklagt hatten, haben eine Inkasso-Klage eingereicht, ohne den Regierungsvorschlag für Entschädigungen durch Dritte zu akzeptieren.Das teilten Rechtsvertreter der Klägerinnen und Kläger, die die Klage gegen das japanische Unternehmen im Jahr 2018 vor dem Obersten Gerichtshof gewonnen hatten, am Donnerstag mit.Ein noch lebendes Opfer und Hinterbliebene eines verstorbenen Opfers hätten am Mittwoch beim Bezirksgericht Seoul Zentral eine Klage zur Eintreibung von Vermögenswerten von MH Power Systems Korea, Mitsubishis Enkelgesellschaft in Südkorea, eingereicht, hieß es.Da es sich um eine Geldforderung gegenüber einer Körperschaft in Südkorea handele, werde die Eintreibung des Geldes anscheinend sofort möglich sein, wenn das Gericht in erster Instanz zugunsten der Kläger urteile, sagten die Vertreter. Es würde keine Versteigerung geben, die im Falle von Aktien und Patentrechten für die Liquidierung erforderlich sei.