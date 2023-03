Parlamentschef Kim schlägt Kooperation zwischen Korea und Israel bei Spitzentechnologie vor

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Parlamentschef Kim Jin-pyo hat seinem israelischen Amtskollegen die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Bereich Spitzentechnologie und die Kooperation zur Förderung von Start-ups vorgeschlagen.Laut dem Büro des Präsidenten der Nationalversammlung traf sich Kim am Mittwoch in Jerusalem mit Amir Ohana, Präsident des israelischen Parlaments, der Knesset. Beide Politiker tauschten sich über die Kooperation in Wissenschaft und Technologie, die Belebung von Start-ups, Investitionen und den Wirtschaftsaustausch, eine Austragung der Expo 2030 in Busan und die Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel aus.Kim sagte, dass der Austausch zwischen Südkorea und Israel reger werde, und verwies dabei auf das Inkrafttreten des bilateralen Freihandelsabkommens im vergangenen Jahr, als das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gefeiert wurde. Um die Beziehungen zwischen beiden Staaten weiter verstärken zu können, sei die Rolle der Parlamente von Bedeutung, äußerte er.Ohana sagte, beide Länder hätten viele Gemeinsamkeiten, obwohl sie weit voneinander entfernt lägen. Er äußerte die Hoffnung, dass beide Staaten künftig enge Beziehungen aufrechterhielten und Freunde würden, die in die Zukunft blicken würden.