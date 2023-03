Regierung überprüft Kurs zur Ausbildung von Prompt Engineers

Photo : KBS News

Die Regierung wird voraussichtlich die Ausbildung von sogenannten Prompt Engineers in die Wege leiten.Prompt Engineers sind damit beschäftigt, Prompts, Befehle für verschiedene Zwecke, zu schaffen, einzugeben und zu testen, damit Künstliche Intelligenz (KI) Antworten geben kann, die noch stärker den Tatsachen entsprechen. Sie stellen den ersten Beruf dar, den das KI-Zeitalter hervorbrachte, und werden als KI-Trainer bezeichnet.Das US-amerikanische KI-Startup Anthropic, das von ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI, Entwickler von ChatGPT, gegründet wurde, bot jüngst bei der Anwerbung von Prompt Engineers ein Jahresgehalt von bis zu 335.000 Dollar an. Ein koreanisches Unternehmen lockte mit einem Jahresgehalt von bis zu 100 Millionen Won (76.000 Dollar).Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte am Donnerstag mit, die Einführung eines Kurses zur Ausbildung von Prompt Engineers zu überprüfen.In dem Kurs lernen die Teilnehmer, welche Fragen man aufwerfen muss und wie man den Fragevorgang bearbeiten muss, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.