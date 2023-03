Opfer der Zwangsarbeit reichen Klage zur Eintreibung von Mitsubishis Vermögen in Korea ein

Photo : YONHAP News

Opfer der Zwangsarbeiter während der japanischen Kolonialherrschaft, die 2018 eine Entschädigungsklage gegen Mitsubishi Heavy Industries vor dem Obersten Gerichtshof in Südkorea gewonnen hatten, haben eine Inkasso-Klage eingereicht.Denn sie lehnen den jüngst vorgelegten Regierungsplan für Entschädigungen durch Dritte ab und wollen auf eine von ihnen gewünschte Art und Weise Entschädigungen erhalten.Das Opfer der Zwangsmobilisierung, Yang Geum-deok, und Hinterbliebene eines weiteren Opfers reichten am Mittwoch beim Gericht eine Klage zur Eintreibung von Vermögenswerten von Mitsubishi in Südkorea ein. Sie verlangen, dass MH Power Systems Korea, eine Enkelgesellschaft von Mitsubishi in Südkorea, ihnen Geld zahlt.Die Firma zahlt aufgrund eines IT-Dienstvertrags Mitsubishi jedes Jahr mehrere Dutzend Millionen Won an Gebühren. Die Opfer der Zwangsarbeit wollen, dass das Geld an sie gezahlt wird.Ihre Rechtsvertreter teilten mit, dass die Opfer durch eine Klage im Jahr 2021 Vermögenswerte von MH Power beschlagnahmt und auch einen Inkasso-Befehl erteilt bekommen hätten.Eine Klage zur Geldeintreibung kann nach der Erteilung einer gerichtlichen Inkasso-Forderung eingereicht werden.Die Rechtsvertreter würden Bemühungen unternehmen, damit die Opfer entsprechend ihrem Willen Vermögenswerte des japanischen Unternehmens hierzulande zügig liquidieren lassen und Entschädigungen auf die gewünschte Weise erhalten könnten. Die Klage sei Bestandteil solcher Bemühungen, sagten sie.Weil es sich bei der Klage um eine Geldforderung handelt, wird wahrscheinlich eine sofortige Entschädigung möglich sein, wenn das Gericht in erster Instanz zugunsten der klagenden Personen urteilt und auch eine vorläufige Vollstreckung angeordnet wird.