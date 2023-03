Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben in einem Telefongespräch am Donnerstag über die Reaktion auf Nordkoreas fortgesetzte Raketenstarts diskutiert.Laut dem Außenministerium in Seoul erörterten Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, und seine amerikanischen und japanischen Kollegen, Sung Kim und Takehiro Funakoshi, in einer trilateralen Konsultation, wie gegen den heutigen Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea vorgegangen werden sollte.Sie verurteilten scharf, dass Nordkoreas fortgesetzte Raketenabschüsse in letzter Zeit einen eklatanten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellten.Die drei Länder hätten bekräftigt, dass Nordkorea für seine illegalen Provokationen einen hohen Preis zu zahlen haben werde, teilte das Außenministerium mit.Sie hätten betont, dass der Abschuss einer Langstreckenrakete aufs Ostmeer vor der Abreise von Präsident Yoon Suk Yeol nach Japan eine schwerwiegende Provokation darstelle, die die Spannungen in der Region erheblich erhöhe, hieß es weiter.Die Nuklearunterhändler vereinbarten, die enge Kommunikation und Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan weiter zu verstärken, um eine resolute und geschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft bewirken zu können.