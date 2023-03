Enkel nennt Ex-Präsident Chun „Schlächter“, wirft Familie Luxusleben mit Schwarzgeld vor

Photo : YONHAP News

Ein Enkel des verstorbenen ehemaligen Präsidenten Chun Doo-hwan hat in sozialen Medien Videos und Beiträge veröffentlicht, um Korruption der Familie zu enthüllen.Der Enkel namens Chun Woo-won bezeichnete seinen Großvater, der die Demokratiebewegung 1980 brutal niedergeschlagen hatte, als „Schlächter“. Sein Großvater sei kein Held, der das Land beschützt habe, sondern nur ein Verbrecher, sagte er in einem Video.Die Enthüllungen konzentrierten sich auf das Leben der Chun-Familie im Luxus, das mit Schwarzgeld aus unbekannter Quelle finanziert worden sei.Er veröffentlichte ein Video, in dem eine als seine Großmutter Lee Sun-ja vermutete Person Screen-Golf spielt, und sagte, dass es in Chuns Privathaus in Seoul einen Indoor-Golfsimulator gebe.Auch wurde ein Foto der Hochzeitsfeier einer Enkelin des Ex-Präsidenten veröffentlicht. Wie könne sich eine Familie, deren Gesamtvermögen nur 290.000 Won betrage, eine solche Feier leisten, fragte der Enkel offenbar in Anspielung auf eine frühere Behauptung Chuns. Er hatte behauptet, dass sein gesamtes Vermögen nur 290.000 Won (221 Dollar) betrage, und die wegen Vorwürfen wie Bestechlichkeit und Hochverrat gerichtlich angeordnete Geldzahlung nicht vollständig getätigt.