Politik Yoon bezeichnet in Japan lebende Koreaner als Stützpfeiler bilateraler Beziehungen

Präsident Yoon Suk Yeol hat die in Japan lebenden Koreaner als Stützpfeiler der bilateralen Beziehungen bezeichnet.



Bei einem gemeinsamen Mittagessen in Tokio sagte Yoon, Südkorea und Japan stünden am Startpunkt in eine bessere Zukunft. Die unveränderte Vaterlandsliebe der in Japan lebenden Landsleute sei eine große Stütze für die Gestaltung zukunftsorientierter Beziehungen zwischen beiden Ländern.



Yoon äußerte weiter, die Gemeinde der Koreaner in Japan sei vor dem Hintergrund der schmerzhaften modernen Geschichte Koreas gegründet worden und zum stärksten Stützpfeiler des bilateralen Verhältnisses geworden. Yoon sei davon überzeugt, dass sie künftig eine größere Rolle spielen werde.



Darüber hinaus erwähnte Yoon, dass im Juni in Südkorea die Behörde für Auslandskoreaner ihre Arbeit aufnehmen werde. Die Regierung in Seoul wolle ein verbessertes System für die Unterstützung der Auslandskoreaner anbieten, so Yoon weiter.