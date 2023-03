Yoon misst Neuanfang in bilateralen Beziehungen Bedeutung bei

Photo : YONHAP News

Das Spitzengespräch zwischen Südkorea und Japan in Tokio hat begonnen.Beim Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida sagte Yoon, es sei von besonderer Bedeutung, den Völkern Südkoreas und Japans zu zeigen, dass in den in letzter Zeit stagnierenden bilateralen Beziehungen nun ein Neuanfang gemacht werde.Die Notwendigkeit der bilateralen Kooperation werde insofern noch wichtiger, als die Werte der Demokratie mit einer ernsthaften Bedrohung konfrontiert seien. Dabei erwähnte Yoon Nordkoreas Raketenstart.Kishida hieß den Besuch der südkoreanischen Regierungsdelegation in Tokio willkommen.Japans Premier sagte, er freue sich sehr, gemeinsam ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen eröffnen zu können.Nordkoreas Start der ballistischen Raketen sei eine ernsthafte Provokation und könne nicht geduldet werden. Unter diesen ernsthaften Umständen müsse die bilaterale Kooperation sowie die trilaterale Zusammenarbeit mit den USA verstärkt werden, so Kishida weiter.