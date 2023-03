Yoon betont Bedeutung ersten Schritts zur Normalisierung der Beziehungen zu Japan

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat die Bedeutung des ersten Schritts zur Normalisierung der Beziehungen mit Japan hervorgehoben.Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida in Tokio im Anschluss an ihr Spitzentreffen sagte Yoon am Donnerstag, 2023 jähre sich die Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung von Kim Dae-jung und Keizo Obuchi zum 25. Mal. Diese sei 1998 bekannt gegeben worden, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und zukunftsorientierte Beziehungen aufzubauen. Beide Länder würden den Geist dieser Erklärung fortführen und den ersten Schritt zur Eröffnung eines neuen Zeitalters der bilateralen Kooperation unternehmen.Beim Gipfel mit Kishida sei unter anderem vereinbart worden, einen südkoreanisch- japanischen Dialog für Wirtschaft und Sicherheit auf der Ebene der nationalen Sicherheitsräte ins Leben zu rufen und die in der Zwischenzeit eingestellte Arbeit der Beratungsgremien auf hoher Regierungsebene wieder aufzunehmen.Das südkoreanische Staatsoberhaupt begrüßte zudem die Aufhebung der Exportrestriktionen Japans gegen Südkorea und die Zurücknahme von Südkoreas Klage gegen Japan bei der Welthandelsorganisation.Darüber hinaus soll das Abkommen zum Austausch von Militärinformationen, GSOMIA, mit Japan wieder normalisiert werden, so Yoon weiter.Kishida bewertete zudem die Lösung der südkoreanischen Regierung für die Frage der Zwangsrekrutierung positiv und gab bekannt, den Geist der Erklärung aus dem Jahr 1998 fortführen zu wollen.Im Hinblick auf den Start der Interkontinentalrakete Nordkoreas sagte Kishida, dass die bilaterale Kooperation zwischen Südkorea und Japan sowie die trilaterale Zusammenarbeit mit den USA an Wichtigkeit gewinnen.