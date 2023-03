Yoon und Kishida einigen sich auf vollständige Normalisierung von Geheimdienstabkommen GSOMIA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben sich auf eine vollständige Normalisierung des Geheimdienstabkommens GSOMIA geeinigt.Das Abkommen war seit drei Jahren in der Schwebe.Die Einigung verkündete Yoon am Donnerstag bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Gipfelgespräch mit Kishida in Tokio.Mit Japan würden universelle Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit geteilt. Auch sei Japan ein Partner in der Sicherheitszusammenarbeit sowie bei globalen Wirtschaftsfragen.Als solche Partner hätten sie vereinbart, das Abkommen General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) wieder zu normalisieren.Auch hätten sich beide auf die Wiederherstellung der Beziehungen und ein zügiges Voranbringen von Gesprächen auf verschiedenen Gebieten wie Sicherheit, Handel, Personenaustausch und Kulturaustausch verständigt.Zudem sollten nach Yoons Angaben Beratungsgremien möglichst bald wieder eingesetzt werden, in denen gemeinsame Interessen erörtert werden. Dazu zähle auch ein strategischer Dialog zwischen den für Diplomatie und Wirtschaft zuständigen Behörden.Yoon hob in diesem Zusammenhang die Einigung auf einen Dialog zur Wirtschaftssicherheit auf Ebene der nationalen Sicherheitsräte hervor.Nach seinen weiteren Angaben habe Seouls Lösung für Entschädigungen von Zwangsarbeitern zur Kolonialzeit die Grundlage für umfassende Diskussionen über eine zukunftsorientierte Entwicklung der bilateralen Beziehungen geschaffen.Hinsichtlich aufkommenden Bedrohungen durch Nordkorea hätten sich beide auf die Wichtigkeit der bilateralen Kooperation sowie trilateralen Kooperation mit USA verständigt.