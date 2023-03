Yoon und Kishida sowie First Ladies dinierten in Restaurant in Ginza

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben nach ihrem Spitzentreffen am Donnerstag ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in Ginza in der Innenstadt von Tokio gehabt.Laut dem präsidialen Sprecher Lee Do-woon trafen Yoon und seine Gattin Kim Keon-hee gegen 19.40 Uhr im Restaurant Yoshizawa ein, das für das japanische Eintopfgericht Sukiyaki bekannt ist.Kishida und seine Gattin Yuko Kishida waren schon vorher eingetroffen und kamen heraus, um Yoon und seine Frau am Eingang zu begrüßen. Die vier machten gemeinsam ein Foto, bevor sie sich in ein Esszimmer im traditionellen japanischen Stil zurückzogen.Laut dem Sprecher waren vier Dolmetscher anwesend.Nach dem Abendessen gingen Yoon und Kishida laut japanischen Medien ins Restaurant Rengatei. Dort hätten Yoon und Kishida lediglich in Anwesenheit von Dolmetschern gemeinsam Bier und Soju getrunken und Omurice, gebratenen Reis mit Omelette gegessen, berichtete NHK.Kim Keon-hee erlebte am Donnerstag gemeinsam mit Yuko Kishida, wie man Wagashi, japanische Süßigkeiten, zubereitet.