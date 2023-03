Yoon will von Recht auf Entschädigungen in Zwangsarbeiter-Frage offenbar nicht Gebrauch machen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angedeutet, vom Recht des Landes auf Entschädigungen durch Japan in der Zwangsarbeiter-Frage nicht Gebrauch machen zu wollen.Entsprechend äußerte er sich am Donnerstag bei der Fragerunde im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Gipfel in Tokio.Würde von dem Recht Gebrauch gemacht, würde man mit allen Problemen an den Ausgangspunkt zurückkehren.Das Urteil des südkoreanischen Obersten Gerichts von 2018, das die Zahlung von Entschädigungen an Opfer der Zwangsarbeit angeordnet hatte, stehe im Widerspruch zur Einigung von 1965 über die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen.Seine Regierung habe jüngst eine Lösung für die Frage vorgestellt, um sowohl das Gerichtsurteil als auch die Position zu dem Abkommen von 1996 miteinander in Einklang bringen zu können, sagte Yoon.Südkorea hatte Anfang des Monats seine Entscheidung bekannt gegeben, die Opfer über einen Fonds zu entschädigen, in den südkoreanische Unternehmen einzahlen. Japanische Unternehmen sind hingegen nicht zu Einzahlungen verpflichtet.