Staatsmedien: Nordkoreas Machthaber beobachtete ICBM-Test vor Ort

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut Staatsmedien am Donnerstag eine Übung zum Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-17 vor Ort geleitet.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sei Kim gemeinsam mit seiner Tochter Ju-ae bei dem ICBM-Start anwesend gewesen. Mit Blick auf die bis 23. März laufende gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA sagte Kim, man werde eine unumkehrbare Bedrohung erkennen lassen. Damit machte er deutlich, dass Nordkorea seine Provokationen fortsetzen wird.Laut KCNA habe die ICBM Hwasong-17, die am Internationalen Flughafen von Pjöngjang gestartet worden sei, eine maximale Höhe von 6.045 Kilometern erreicht und sei 4.151 Sekunden lang in der Luft gewesen und 1.000,2 Kilometer weit geflogen, bevor sie präzise das vorgesehene Ziel im offenen Meer des Ostmeers Koreas erreicht habe.Kim habe große Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht und beurteilt, dass die Übung die Zuversicht für das garantierte Funktionieren der Einsatzsysteme der strategischen Nuklearstreitkräfte erneut deutlich bewiesen habe, hieß es.Kim habe erneut an das feierliche Gelöbnis der Partei und der Regierung erinnert, eine Nuklearwaffe mit einer Nuklearwaffe und eine frontale Konfrontation mit einer frontalen Konfrontation zu beantworten. Er habe betont, die Bereitschaft der strategischen Streitkräfte zur zügigen Reaktion strikt aufrechtzuerhalten, um für jegliche bewaffnete Konflikte und Kriege gewappnet sein zu können, hieß es weiter.Laut dem Vereinigten Generalstab hatte das südkoreanische Militär eine ballistische Langstreckenrakete entdeckt, die gegen 7.10 Uhr am Donnerstag von Sunan in Pjöngjang aus in einem steilen Winkel abgefeuert worden sei. Der Raketenstart erfolgte drei Stunden vor dem Abflug von Präsident Yoon Suk Yeol nach Tokio.