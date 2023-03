Südkorea und USA nehmen gemeinsame amphibische Übung Ssangyong wieder auf

Photo : YONHAP News

Die Marineinfanterien und Marinen Südkoreas und der USA werden nächste Woche nach einer fünfjährigen Pause eine groß angelegte amphibische Landungsübung wieder aufnehmen.Nach Angaben der südkoreanischen Marineinfanterie am Freitag wird die amphibische Übung Ssangyong (Doppeldrachen) vom 20. März bis 3. April in der Umgebung von Pohang stattfinden. Daran werden auch eine Einheit der britischen Marineinfanterie und ein amphibisches Angriffsschiff teilnehmen.Die Wiederaufnahme der Übung Ssangyong steht im Einklang mit der Einigung beim Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea und den USA im vergangenen Jahr, den Umfang der gemeinsamen Übungen zu erweitern. Zuletzt hatte die Übung im Jahr 2018 stattgefunden.Zum ersten Mal wird eine Kompanie der britischen Marineinfanterie, bestehend aus etwa 40 Soldaten an der Übung teilnehmen. Australien, Frankreich und die Philippinen werden als Beobachter anwesend sein.Wie die Marine unterdessen mitteilte, beendeten Spezialeinheiten der Marinen Südkoreas und der USA vor kurzem ihre regelmäßige Taktikübung „Flash Knife“. Dabei geht es um die Übung einer maritimen Infiltration von Spezialkräften in feindliche Gebiete.