Jeju führt im 2. Halbjahr landesweit ersten kostenpflichtigen Drohnen-Lieferdienst ein

Photo : YONHAP News

Die Provinzregierung von Jeju wird im zweiten Halbjahr dieses Jahres den landesweit ersten kostenpflichtigen Drohnen-Lieferdienst einführen.Nach Angaben des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr am Freitag wurden 15 Gebietskörperschaften, darunter Seoul, Incheon und die Insel Jeju, ausgewählt, um die Lieferung per Drohne mit staatlicher Unterstützung zu demonstrieren.Leichte allgemeine Gegenstände werden per Drohne an rund 130 Haushalte auf der Insel Gapa vor der Südwestküste der Insel Jeju geliefert. Hierfür werden auf beiden Inseln Start- und Landeplätze für Drohnen angelegt.In Seongnam in der Provinz Gyeonggi werden Artikel, die Kunden in einem Convenience Shop in einem Park bestellt haben, per Drohne in bestimmte Gebiete geliefert.In Incheon wird eine große Drohne, die 100 Kilogramm tragen kann, zum Transport von Ausrüstung und Gütern für Rettungsaktionen auf See umgebaut. In Ulsan wird ein Plan zur Lieferung von Schutzausrüstung bei Katastrophen von Atomkraftwerken getestet.