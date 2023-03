Seoul in letzten drei Jahren im Frühling am häufigsten von Bränden betroffen

Photo : YONHAP News

In Seoul haben sich in den letzten Jahren im Frühling am häufigsten Brände ereignet.Die häufigste Brandursache waren achtlos weggeworfene Zigarettenstummel.Das ergab eine Analyse von 15.435 Brandfällen im Zeitraum von 2020 bis 2022 durch die Seouler Brand- und Katastrophenschutzzentrale.Im Frühling wurden 4.051 Feuerfälle (26,2 Prozent) gemeldet, damit so viele wie in keiner anderen Jahreszeit.Die häufigste Brandursache im Frühling war Unachtsamkeit, auf die 61,5 Prozent der Fälle entfielen. Davon machten Zigarettenstummel mit 48,7 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Unachtsamkeit beim Kochen mit 23,5 Prozent.Die Zentrale arbeitete anhand der Daten Maßnahmen für den Brandschutz im Frühling aus, die nun präsentiert wurden.