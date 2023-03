Südkorea und Japan einig über vollständige Normalisierung von Militärabkommen GSOMIA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben am Donnerstag in Tokio Spitzengespräche geführt.Präsident Yoon und Premier Kishida reichten sich die Hand und stellten sich gemeinsam auf ein Podium. Anschließend wurden die Nationalhymnen Südkoreas und Japans gespielt. Sie schritten auch eine Ehrengarde ab.Beim Spitzentreffen im Anschluss einigten sich Yoon und Kishida auf die Wiederherstellung der Shuttlediplomatie.Im Sicherheitsbereich wurde vereinbart, das bilaterale Abkommen zum Austausch von Militärinformationen, GSOMIA, zu normalisieren. Seoul hatte nach Japans Beschluss von Exportrestriktionen gegenüber Südkorea die Beendigung des Abkommens verkündet.Auch wurde vereinbart, seit 2018 ausgesetzte sicherheitspolitische Gespräche wieder aufzunehmen.Beide Seiten verständigten sich außerdem darauf, getrennt vom trilateralen Dialog zur Wirtschaftssicherheit mit den USA einen koreanisch-japanischen Dialog zur Wirtschaftssicherheit ins Leben zu rufen, um unter anderem die Halbleiterlieferketten zu stärken.Darüber hinaus hielten sie sich die Möglichkeit eines trilateralen Gipfels mit China offen. Aufgrund der Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan erwarte man einen trilateralen Gipfel mit China, hieß es.Kishida sagte, er wolle zu einem angemessenen Zeitpunkt überprüfen, Südkorea zu besuchen.Yoon und Kishida kündigten überdies an, sich künftig unabhängig von der Form zu treffen und Gespräche über konkrete Themen fortzusetzen.